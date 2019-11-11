На Камчатке неожиданно проснулся вулкан Ключевская сопка





Первая активность высочайшего в Евразии вулкана Ключевская сопка зафиксирована ранним утром 11 ноября. Ученые заметили, как из жерла вырывались куски раскаленного вещества. Сейсмологи не видят опасности для местных жителей. Начальник местной вулканостанции высказался, что эксперты ранее обращали внимание на дрожание земли из-за подземных толчков. Также время от времени имели место выбросы пепла, поэтому специалисты были готовы к пробуждению.Недавно приборы зафиксировали своеобразное излучение над кратером, что говорило о скором приближении лавы. Однако сейчас не наблюдается обильного излияния.