Появились новые подробности о премиальном кроссовере Genesis GV70
Суббренд Hyundai продолжает готовить к выходу на рынок премиальный кроссовер Genesis GV70. В Сети появились новые подробности данной новинки, включая широкую моторную гамму и оснащение салона, способное удивить многих покупателей.
Внешний вид кроссовера Genesis GV70 очень сильно напоминает BMX X4, и это совершенно не случайно. Производитель собирается конкурировать с другими премиальными кроссоверами, поэтому их новинка должна одновременно ассоциироваться с ними, но при этом иметь собственные отличительные черты. Ими станут крупная радиаторная решетка необычной формы, разделенная головная оптика, неровная крыша возле багажника и внушительные размеры.
Под капотом Genesis GV70 окажется широкая моторная гамма, позволяющая любому покупателю найти подходящий для него вариант. Базовым будет 2,0-литровый двигатель, выдающий 252 «лошадки». Также имеется 2,5-литровый мотор с мощностью 303 лошадиные силы. Самой мощной станет 3,3-литровая силовая установка, генерирующая 365 «лошадок». Полный привод будет доступен уже в базовой комплектации, как и 8-ступенчатый «автомат».
Genesis GV70 получит дистанционную парковку как у Tesla, камеру кругового обзора, большой набор помощников при вождении и аудиосистему Lexicon. Салон премиального кроссовера должен иметь кожаную отделку и большой мультимедийный экран. В продаже модель появится не раньше 2021 года.
Внешний вид кроссовера Genesis GV70 очень сильно напоминает BMX X4, и это совершенно не случайно. Производитель собирается конкурировать с другими премиальными кроссоверами, поэтому их новинка должна одновременно ассоциироваться с ними, но при этом иметь собственные отличительные черты. Ими станут крупная радиаторная решетка необычной формы, разделенная головная оптика, неровная крыша возле багажника и внушительные размеры.
Под капотом Genesis GV70 окажется широкая моторная гамма, позволяющая любому покупателю найти подходящий для него вариант. Базовым будет 2,0-литровый двигатель, выдающий 252 «лошадки». Также имеется 2,5-литровый мотор с мощностью 303 лошадиные силы. Самой мощной станет 3,3-литровая силовая установка, генерирующая 365 «лошадок». Полный привод будет доступен уже в базовой комплектации, как и 8-ступенчатый «автомат».
Genesis GV70 получит дистанционную парковку как у Tesla, камеру кругового обзора, большой набор помощников при вождении и аудиосистему Lexicon. Салон премиального кроссовера должен иметь кожаную отделку и большой мультимедийный экран. В продаже модель появится не раньше 2021 года.
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 13:38