На Ксению Собчак написали заявление в прокуратуру за танец на свадьбе





В эфире программы "Ты не поверишь" выступила одна из участниц общественной организации. Девушка назвала танец Ксении Собчак на свадьбе "кощунственным". Она отметила, что звезда проекта "Дом-2" надела монашеский наряд, а затем сняла его, при этом на сцене вместе с ней танцевали полуобнаженные мужчины. За такие действия общественные деятели намерены привлечь телеведущую к ответственности и уже написали соответствующее заявление в прокуратуру.Тем не менее, многие отметили, что Ксения Собчак, похоже, беременна, и ей нельзя переживать. Она не пила ни капли спиртного на собственном дне рождения, хотя ходила весь вечер с бокалом белого вина, а также, по слухам, у звезды все больше растет живот. Сама же телеведущая подобные новости комментировать отказывается.