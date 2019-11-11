Волочкова не ответила на звонок Пугачевой из-за плохого настроения





Алла Пугачева и Анастасия Волочкова являются давними подругами, что подтверждается недавним концертом Примадонны в Минске. Известно, что певица пригласила на выступление лишь балерину. Последняя исполнила номер для публики, собравшейся на «Минск-Арене». Танцовщица неоднократно заявляла, что признание Пугачевой для неё «дороже звания народного артиста». Все же, во время беседы с ведущим шоу «Ты не поверишь!», Волочкова рассказала о курьезном случае в их отношениях.По словам звезды, в какой-то тяжелый период жизни она не хотела ни с кем разговаривать. Поэтому по случайности игнорировала звонки от Аллы Пугачевой. Свои действия балерина мотивировала тем, что на её номер часто звонили журналисты с бесчисленными вопросами. К её удивлению, на телефон через пару минут поступил вызов от Максима Галкина, который обвинил артистку в том, что она «зазвездилась». Волочкова спохватилась и вместе посмеялась над ситуацией с Аллой Борисовной. Балерина назвала приглашение на последний тур певицы большой честью и незабываемым опытом.