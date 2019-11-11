Экс-возлюбленная Бари Алибасова-младшего Виолетта Гришина завела новые отношения





После известий о расставании Бари Алибасова-младшего, когда он не мог выбрать между законной супругой и любовницей Марией Клюевой, его избранница нашла себе нового ухажера. В недавнем интервью Виолетта Гришина отметила, что пока не спешит переводить эти отношения на серьезный уровень, но наслаждается моментами рядом с мужчиной. Также она уделяет много внимания работе, например, продвигает проекты на YouTube.Бари Алибасов-младший поддерживает хорошие отношения с дочерью от Гришиной, проводя с ней много времени. Также он до сих пор не дал свое согласие на развод.