Участница проекта "Дом-2" Ольга Рапунцель оправдалась за выход в третий этап конкурса "Человек года"





После выхода участницы проекта "Дом-2" Ольги Рапунцель в третий этап Майя Донцова и Александра Черно стали нападать на нее, отмечая, что победу коллега себе зарабатывает нечестно. Недавно этот разговор снова завязался на общей кухне, где в итоге супруге Дмитрия Дмитренко пришлось оправдаться.Ольга Рапунцель поспешила отметить, что вовсе не подговаривала Анастасию Иванову голосовать за нее, что последняя тут же поспешила подтвердить. Также, по словам Рапунцель-старшей, к другим участникам она обратилась в шутку, даже не подумав, что все примут решение и отдадут голоса. В итоге ни Саша Черно, ни Майя Донцова в объяснение не поверили, как, впрочем, и большинство поклонников проекта "Дом-2".