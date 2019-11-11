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Новые мобильные процессоры APU Ryzen получат мощный iGPU Vega 15

Компания AMD продолжает готовить к выходу новые мобильные процессоры APU Ryzen 4000. Подобные компактные решения будут поставляться вместе со следующим поколением графических процессоров iGPU Vega, включая Vega 15.
Новые мобильные процессоры APU Ryzen получат мощный iGPU Vega 15

Презентация AMD APU Ryzen 4000 должна состоятся уже в начале 2020 года, поэтому информации относительно будущих новинок появляется все больше. Новые процессоры перейдут на 7-нанометровый техпроцесс и будут основываться на базе архитектуры Zen 2. Важной частью данных кристаллов будут встроенные видеокарты. Изначально считалось, что новинки должны комплектоваться iGPU Navi, однако теперь имеются другие сведения.

Новые мобильные процессоры AMD Ryzen 4000 получат iGPU Vega 12 и 13. Эти модели будут иметь увеличенное число блоков CU, их число возрастет до 12 и 13 соответственно. При этом некоторые источники сообщают, что в топовых версиях новой линейки APU может появится Vega 15. Эта встроенная видеокарта значительно мощнее предшественников и имеет 960 потоковых процессоров. Их число позволяет прогнозировать увеличение производительности на 30% без учета повышения тактовой частоты работы.

Эксперты отмечают, что грядущий выход APU Ryzen 4000 может стать очередным шагом компании AMD по захвату позиций своих прямых конкурентов из Intel, ведь они значительно отстают в вопросах развития техпроцессов, предпочитая пользоваться старыми наработками.

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Технологии / Важно
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 13:16

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