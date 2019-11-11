Кристине Асмус поступают угрозы в соцсетях из-за эротических сцен в фильме "Текст"





Александр Цыпкин является близким другом Кристины Асмус, которая рассказывала ему о проблемах, с которыми столкнулась после выхода сюжета. Артистка пожаловалась, что некоторые моралисты в Сети слишком поражены реалистичными сценами секса в фильме, поэтому стали резко критиковать ее в социальных сетях. По словам писателя, в интернете работает группа заговорщиков, которые занялись настоящей травлей Асмус.Цыпкин изначально не подумал о реальности возможной опасности для звезды, но узнал, что угрозы стали вполне серьезными. Также он отметил, что всех недоброжелателей можно вычислить по IP-адресу.