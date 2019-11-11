Ученым удалось восстановить облик принцессы Египта Хатшепсут
Ученые смогли воссоздать облик принцессы Египта, которая жила почти 4000 лет назад. Лицо Хатшепсут можно было увидеть после объединения деревянных осколков её разрушенного саркофага.
Археологи реконструировали лицо принцессы Хатшепсут из Древнего Египта. Фрагменты саркофага показывают сходство с дочерью фараона Амени Кемау, который жил в конце Среднего Царства Египта около 4000 лет назад. На них видно облик женщины, которая носит парик богини Хатхор, крайне популярный в тот период символ плодородия. В процессе объединения осколков приняли участие ученые из Американского университета в Каире. Её изображение было впервые показано в программе «Потерянная пирамида» на египетском телеканале Channel 4, которая озвучила нюансы двухлетних раскопок и изучения места последнего упокоения королевской семьи.
Пирамида 13-й династии была найдена в некрополе Дахшура в 32 км к югу от Каира в 2017 году, и, как полагают, была разграблена мародерами после её открытия. Гроб оказался расколот, а драгоценности сорваны с мумии, от чего кости были разбросаны по полу. Тем не менее, канопы, в которых содержались бальзамированные органы принцессы, остались невредимыми. На одной стороне саркофага было написано иероглифами «дочь короля», что позволило экспертам говорить с точностью о личности найденных останков.
Археологи реконструировали лицо принцессы Хатшепсут из Древнего Египта. Фрагменты саркофага показывают сходство с дочерью фараона Амени Кемау, который жил в конце Среднего Царства Египта около 4000 лет назад. На них видно облик женщины, которая носит парик богини Хатхор, крайне популярный в тот период символ плодородия. В процессе объединения осколков приняли участие ученые из Американского университета в Каире. Её изображение было впервые показано в программе «Потерянная пирамида» на египетском телеканале Channel 4, которая озвучила нюансы двухлетних раскопок и изучения места последнего упокоения королевской семьи.
Пирамида 13-й династии была найдена в некрополе Дахшура в 32 км к югу от Каира в 2017 году, и, как полагают, была разграблена мародерами после её открытия. Гроб оказался расколот, а драгоценности сорваны с мумии, от чего кости были разбросаны по полу. Тем не менее, канопы, в которых содержались бальзамированные органы принцессы, остались невредимыми. На одной стороне саркофага было написано иероглифами «дочь короля», что позволило экспертам говорить с точностью о личности найденных останков.