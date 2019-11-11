АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Мексике нашли большое захоронение скелетов…
EUR 70.42 USD 63.73
Курс валют на 09.11.2019

Ученым удалось восстановить облик принцессы Египта Хатшепсут

Ученые смогли воссоздать облик принцессы Египта, которая жила почти 4000 лет назад. Лицо Хатшепсут можно было увидеть после объединения деревянных осколков её разрушенного саркофага.

Археологи реконструировали лицо принцессы Хатшепсут из Древнего Египта. Фрагменты саркофага показывают сходство с дочерью фараона Амени Кемау, который жил в конце Среднего Царства Египта около 4000 лет назад. На них видно облик женщины, которая носит парик богини Хатхор, крайне популярный в тот период символ плодородия. В процессе объединения осколков приняли участие ученые из Американского университета в Каире. Её изображение было впервые показано в программе «Потерянная пирамида» на египетском телеканале Channel 4, которая озвучила нюансы двухлетних раскопок и изучения места последнего упокоения королевской семьи.

Пирамида 13-й династии была найдена в некрополе Дахшура в 32 км к югу от Каира в 2017 году, и, как полагают, была разграблена мародерами после её открытия. Гроб оказался расколот, а драгоценности сорваны с мумии, от чего кости были разбросаны по полу. Тем не менее, канопы, в которых содержались бальзамированные органы принцессы, остались невредимыми. На одной стороне саркофага было написано иероглифами «дочь короля», что позволило экспертам говорить с точностью о личности найденных останков.

+Дзен +Яндекс новости
Наука / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Кристине Асмус поступают угрозы в соцсетях из-за эротических сцен в фильме…
Участница проекта "Дом-2" Ольга Рапунцель оправдалась за выход в третий этап конкурса "Человек…
Появились новые подробности о премиальном кроссовере Genesis…
На Камчатке неожиданно проснулся вулкан Ключевская…
Ксения Бородина резко высказалась о подписчиках после скандала с…
Новые мобильные процессоры APU Ryzen получат мощный iGPU Vega…
Амалия Мордвинова возвращается в Россию для съемок в …
Ученым удалось восстановить облик принцессы Египта…
Оксана Фандера рассказала, как над ней подшучивал свекр Олег…
Оля Жарикова рассказала о сексуальных домогательствах мужа после…
Представлен ТОП-3 необычных концептов…
Телеведущая Ксения Бородина посоветовала рожать ради материнского…
Светлана Лобода: «Женщины любят драму и…
Кейт Миддлтон публично утешила Елизавету II на параде в День памяти…
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко покинули Россию после скандала с…
BMW готовит к выпуску «заряженную» версию…
Медики рассказали о пользе зеленого и черного чая для гипертоников и…
Эксперты назвали модели авто, покинувшие рынок…
Ученые изобрели новое вещество, призванное облегчить сборку…
Звезда "Дом-2" Маргарита Овсянникова показала пышную грудь на новом…
Kia представила новые тизеры Kia Optima пятого…
Поправившаяся Кардашьян появилась на публике в облегающем…
Ученые неожиданным образом объяснили необходимость секса в…
Яна Кошкина затмила коллег нарядом на церемонии премии “Золотой…
Родственники Анастасии Заворотнюк отреагировали на слова Андрея Разина о состоянии…
Шнуров не исключает замену солиста группы…
Назван главный фактор ожирения…
Зоозащитники раскритиковали Анну Нетребко за ношение натурального меха и употребления в пищу…
Археологи: Древние инки использовали высокотехнологичные…
Сын Марии Шукшиной Макар Касаткин женился на московском…
Медики назвали продукты для разжижения крови и уменьшения…
Аналитики назвали “худший кошмар” для Китая и…
Молодую жену Бориса Грачевского заподозрили в…
Подорожание овощей вынуждает россиян переходить на…
«Как молоды мы были»: Алла Пугачева встретилась с Михаилом Шемякиным и Стасом…
В Турции археологи нашли древнее изображение сказочного персонажа…
В Германии нашли надгробие прототипа Белоснежки из сказки братьев…
США отправляют на Аляску загадочную боевую…
Дочь Дениса Клявера и Евы Польны остается в больнице из-за сильного приступа…
Алексей Ягудин поддержал Петра Чернышева в студии “Ты не…
Просмотреть все новости