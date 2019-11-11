Амалия Мордвинова возвращается в Россию для съемок в фильме





Последние 3 года Амалия Мордвинова проживала в США вместе со своими детьми. Там актриса имеет большой дом, поэтому в такой жизни ее все устраивает. Большую часть времени актриса посвящала работе над собственной поэзией. Недавно же стало известно, что артистка временно возвращается в Россию уже этой зимой. Причиной являются съемки в неназванном фильме загадочного режиссера. Сообщается, что это очень известная фигура, заслужившая статус «мэтра российского кинематографа».Роль в своей картине он лично предложил Амалии Мордвиновой и провел с ней кастинг по интернету. Актриса отметила, что последний был чистой формальностью, так как автор видел только ее главной героиней сюжета, другие кандидатки им даже не рассматривались.Уже зимой Амалия Мордвинова собирается вернутся в Москву, а к съемкам в фильме приступит в 2020 году. Когда картину стоит ждать на экраны – неизвестно. При этом считается, что появление подобных намеков говорит о скором анонсе данного зпроекта, режиссером которого будет выступать «мэтр российского кинематографа».