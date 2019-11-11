Оксана Фандера рассказала, как над ней подшучивал свекр Олег Янковский





Как отметила Оксана Фандера, ее свекр таким образом пытался заботиться о ней, но она отвечала ему той же монетой. В итоге коллеги постоянно обменивались шутками и колкостями, а после смерти Янковского актриса сильно переживала. До сих пор она не смирилась с утратой близкого человека. Звезда отметила, что познакомилась со коллегой в театре, когда он был без грима. Актриса сразу заметила, что у него было “смеющееся” лицо даже если он не улыбался и выглядел спокойным.Оксану Фандеру сразу окружили заботой в семье мужа, например, по утрам готовили кашу. При этом от нее ничего не требовали взамен, поэтому сложилось хорошее первое впечатление о свекре. Также он часто шуточно предлагал ей уйти из профессии, намекая, что популярность артиста весьма коротка.