Оксана Фандера рассказала, как над ней подшучивал свекр Олег Янковский
Российская актриса Оксана Фандера рассказала, как над ней подшучивал свекр Олег Янковский. По мнению артистки, сейчас это называется троллингом.
Как отметила Оксана Фандера, ее свекр таким образом пытался заботиться о ней, но она отвечала ему той же монетой. В итоге коллеги постоянно обменивались шутками и колкостями, а после смерти Янковского актриса сильно переживала. До сих пор она не смирилась с утратой близкого человека. Звезда отметила, что познакомилась со коллегой в театре, когда он был без грима. Актриса сразу заметила, что у него было “смеющееся” лицо даже если он не улыбался и выглядел спокойным.
Оксану Фандеру сразу окружили заботой в семье мужа, например, по утрам готовили кашу. При этом от нее ничего не требовали взамен, поэтому сложилось хорошее первое впечатление о свекре. Также он часто шуточно предлагал ей уйти из профессии, намекая, что популярность артиста весьма коротка.
Как отметила Оксана Фандера, ее свекр таким образом пытался заботиться о ней, но она отвечала ему той же монетой. В итоге коллеги постоянно обменивались шутками и колкостями, а после смерти Янковского актриса сильно переживала. До сих пор она не смирилась с утратой близкого человека. Звезда отметила, что познакомилась со коллегой в театре, когда он был без грима. Актриса сразу заметила, что у него было “смеющееся” лицо даже если он не улыбался и выглядел спокойным.
Оксану Фандеру сразу окружили заботой в семье мужа, например, по утрам готовили кашу. При этом от нее ничего не требовали взамен, поэтому сложилось хорошее первое впечатление о свекре. Также он часто шуточно предлагал ей уйти из профессии, намекая, что популярность артиста весьма коротка.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:54