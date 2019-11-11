Ксения Бородина резко высказалась о подписчиках после скандала с мошенниками





Телеведущая Ксения Бородина рассказала, что недавно ей стали писать в личные сообщения недовольные женщины, которые перевели телеведущей средства по ее же просьбе. Тем не менее, звезда отметила, что это были мошенники, ведь она никогда не просит у своих фанатов денег, а то, что некоторые поверили - только их вина.Примечательно, что поклонники отметили, что отдали последние сбережения, которые должны были потратить на детей, однако Ксению Бородину это не задело. Она назвала таких людей "тупыми" и "лохами", а также попросила больше в личные сообщения не писать, иначе все будут заблокированы.