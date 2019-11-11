Представлен ТОП-3 необычных концептов «Нивы»
В преддверии выхода обновленной версии легендарной модели Lada 4x4 эксперты решили вспомнить, какие интересные решения могли быть воплощены в жизнь производителем «АвтоВАЗ». Для этого был представлен ТОП-3 необычных концептов «Нивы», о которых мало кто знает.
На третьем месте рейтинга эксперты отметили ВАЗ-Э2121. Его разработка началась в 1971 году. Под капотом модели скрывался 1,6-литровый мотор, имеющий мощность в 60 лошадиных сил. Трансмиссия была механической и 4-ступенчатой, а также имела раздаточную коробку. Особенностью внешнего вида модели был брезентовая крыша. Год спустя появился второй прототип, который в 1977 году вылился в серийную модель ВАЗ-2121.
Вторую строчку ТОП-3 занимает рестайлинговая версия ГАЗ-21213. В конце 1980-х производитель решил придать модели более современный внешний вид. Изменения коснулись радиаторной решетки, головной оптики, а также появилась новая крышка багажника и задние фонари с именным дизайном. В целом модель выглядела более современной и красивой, однако оставить решили лишь часть изменений.
Самым необычным концептом «Нивы» является ВАЗ-2121 Auviga. Модель назвали в честь одноименной литовской фирмы, желавшей превратить внедорожник в полноценный дорожный кемпер. Жилой модуль крепился к корпусу болтами, поэтому его можно было легко снять и поставить на землю. От проекта отказались из-за неустойчивости конструкции.
На третьем месте рейтинга эксперты отметили ВАЗ-Э2121. Его разработка началась в 1971 году. Под капотом модели скрывался 1,6-литровый мотор, имеющий мощность в 60 лошадиных сил. Трансмиссия была механической и 4-ступенчатой, а также имела раздаточную коробку. Особенностью внешнего вида модели был брезентовая крыша. Год спустя появился второй прототип, который в 1977 году вылился в серийную модель ВАЗ-2121.
Вторую строчку ТОП-3 занимает рестайлинговая версия ГАЗ-21213. В конце 1980-х производитель решил придать модели более современный внешний вид. Изменения коснулись радиаторной решетки, головной оптики, а также появилась новая крышка багажника и задние фонари с именным дизайном. В целом модель выглядела более современной и красивой, однако оставить решили лишь часть изменений.
Самым необычным концептом «Нивы» является ВАЗ-2121 Auviga. Модель назвали в честь одноименной литовской фирмы, желавшей превратить внедорожник в полноценный дорожный кемпер. Жилой модуль крепился к корпусу болтами, поэтому его можно было легко снять и поставить на землю. От проекта отказались из-за неустойчивости конструкции.