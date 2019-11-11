Телеведущая Ксения Бородина посоветовала рожать ради материнского капитала
Телеведущая Ксения Бородина в своем блоге в Instagram высказалась о пользе материнского капитала. Звезда проекта "Дом-2" отметила, что не во всех государствах есть возможность получить помощь при рождении детей.
В новой публикации Ксения Бородина написала, что ей, как и многим многодетным семьям, положен материнский капитал. Конечно же, ни она, ни ее дети в этих деньгах не нуждаются, но звезда считает, что государственная помощь очень помогает другим, кто воспитывает двоих или несколько наследников.
Ксения Бородина отметила, что не все страны предлагают государственные выплаты только за то, что семья решила родить детей. Однако в России программа работает, отметила звезда реалити-шоу, ведь в регионах рождаемость стала заметно выше.
В новой публикации Ксения Бородина написала, что ей, как и многим многодетным семьям, положен материнский капитал. Конечно же, ни она, ни ее дети в этих деньгах не нуждаются, но звезда считает, что государственная помощь очень помогает другим, кто воспитывает двоих или несколько наследников.
Ксения Бородина отметила, что не все страны предлагают государственные выплаты только за то, что семья решила родить детей. Однако в России программа работает, отметила звезда реалити-шоу, ведь в регионах рождаемость стала заметно выше.