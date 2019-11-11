Телеведущая Ксения Бородина посоветовала рожать ради материнского капитала

В новой публикации Ксения Бородина написала, что ей, как и многим многодетным семьям, положен материнский капитал. Конечно же, ни она, ни ее дети в этих деньгах не нуждаются, но звезда считает, что государственная помощь очень помогает другим, кто воспитывает двоих или несколько наследников.Ксения Бородина отметила, что не все страны предлагают государственные выплаты только за то, что семья решила родить детей. Однако в России программа работает, отметила звезда реалити-шоу, ведь в регионах рождаемость стала заметно выше.