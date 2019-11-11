Светлана Лобода: «Женщины любят драму и трагизм»

Светлана Лобода вызвала ажиотаж в Ледовом дворце Петербурге, где дала выступление в честь юбилейной церемонии «Золотого граммофона». Ранее она публиковала «сторис» в соцсети Instagram, где намекнула на появление в стильном наряде, скрыв его дизайнерской шубой от Louis Vuitton. Гости мероприятия были удивлены новым образом певицы, которая предстала перед публикой в длинном красном платье с губную помаду аналогичного оттенка. Имитируя таким образом классических звезд Голливуда, звезда спела несколько композиций, добавив таинственность имиджу, закрыв лицо черной шляпкой.После концерта Лобода решила поделиться собственными мыслями по поводу чувств и их значений в повседневной жизни. По мнению артистки, слабому полу особенно импонируют драма и трагизм, поскольку они позволяют чувствовать себя любимыми и счастливыми. Она говорит, что женщины готовы вносить их в свою жизнь, несмотря на возможный разрушающий эффект. Известно, что на вручении премии также присутствовали Вера Брежнева, Николай Басков, МакSим, Денис Клявер, группы Artik&Asti и «Руки вверх!».