Светлана Лобода: «Женщины любят драму и трагизм»
Светлана Лобода появилась на церемонии вручения премии «Золотой граммофон» в эффектном красном платье. После окончания мероприятия певица рассказала, почему женщины любят драму и трагизм.
Светлана Лобода вызвала ажиотаж в Ледовом дворце Петербурге, где дала выступление в честь юбилейной церемонии «Золотого граммофона». Ранее она публиковала «сторис» в соцсети Instagram, где намекнула на появление в стильном наряде, скрыв его дизайнерской шубой от Louis Vuitton. Гости мероприятия были удивлены новым образом певицы, которая предстала перед публикой в длинном красном платье с губную помаду аналогичного оттенка. Имитируя таким образом классических звезд Голливуда, звезда спела несколько композиций, добавив таинственность имиджу, закрыв лицо черной шляпкой.
После концерта Лобода решила поделиться собственными мыслями по поводу чувств и их значений в повседневной жизни. По мнению артистки, слабому полу особенно импонируют драма и трагизм, поскольку они позволяют чувствовать себя любимыми и счастливыми. Она говорит, что женщины готовы вносить их в свою жизнь, несмотря на возможный разрушающий эффект. Известно, что на вручении премии также присутствовали Вера Брежнева, Николай Басков, МакSим, Денис Клявер, группы Artik&Asti и «Руки вверх!».
Светлана Лобода вызвала ажиотаж в Ледовом дворце Петербурге, где дала выступление в честь юбилейной церемонии «Золотого граммофона». Ранее она публиковала «сторис» в соцсети Instagram, где намекнула на появление в стильном наряде, скрыв его дизайнерской шубой от Louis Vuitton. Гости мероприятия были удивлены новым образом певицы, которая предстала перед публикой в длинном красном платье с губную помаду аналогичного оттенка. Имитируя таким образом классических звезд Голливуда, звезда спела несколько композиций, добавив таинственность имиджу, закрыв лицо черной шляпкой.
После концерта Лобода решила поделиться собственными мыслями по поводу чувств и их значений в повседневной жизни. По мнению артистки, слабому полу особенно импонируют драма и трагизм, поскольку они позволяют чувствовать себя любимыми и счастливыми. Она говорит, что женщины готовы вносить их в свою жизнь, несмотря на возможный разрушающий эффект. Известно, что на вручении премии также присутствовали Вера Брежнева, Николай Басков, МакSим, Денис Клявер, группы Artik&Asti и «Руки вверх!».
ШоуБиз
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:21