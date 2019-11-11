Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко покинули Россию после скандала с избиением

На своей странице в Instagram модель Анастасия Костенко опубликовала семейный снимок с дочерью Миланой и мужем Дмитрием Тарасовым. Звезда написала, что дочь пригласила их на день рождения, а они не смогли отказаться, добавив, что, конечно же, шутит. На самом деле, рассказала жена Тарасова, они долго ждали этого момента, а теперь наконец-то отправляются на отдых.Поклонники под публикацией Анастасии Костенко разделились на два лагеря: одни пожелали семье хорошего отдыха, другие же отметили, что советуют модели вести себя хорошо, чтобы не перечить мужу и не выхватить случайно "леща".