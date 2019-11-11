Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко покинули Россию после скандала с избиением
Не так давно экс-супруг Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов стал участником скандала из-за своего заявления, что жена может в любой момент отхватить "леща", если только она не беременна. На семью футболиста обрушились с критикой, его жена Анастасия Костенко встала на защиту супруга, а теперь они и вовсе уехали из России.
На своей странице в Instagram модель Анастасия Костенко опубликовала семейный снимок с дочерью Миланой и мужем Дмитрием Тарасовым. Звезда написала, что дочь пригласила их на день рождения, а они не смогли отказаться, добавив, что, конечно же, шутит. На самом деле, рассказала жена Тарасова, они долго ждали этого момента, а теперь наконец-то отправляются на отдых.
Поклонники под публикацией Анастасии Костенко разделились на два лагеря: одни пожелали семье хорошего отдыха, другие же отметили, что советуют модели вести себя хорошо, чтобы не перечить мужу и не выхватить случайно "леща".
На своей странице в Instagram модель Анастасия Костенко опубликовала семейный снимок с дочерью Миланой и мужем Дмитрием Тарасовым. Звезда написала, что дочь пригласила их на день рождения, а они не смогли отказаться, добавив, что, конечно же, шутит. На самом деле, рассказала жена Тарасова, они долго ждали этого момента, а теперь наконец-то отправляются на отдых.
Поклонники под публикацией Анастасии Костенко разделились на два лагеря: одни пожелали семье хорошего отдыха, другие же отметили, что советуют модели вести себя хорошо, чтобы не перечить мужу и не выхватить случайно "леща".