BMW готовит к выпуску «заряженную» версию M340d





Некоторое время назад в Сети появилась информация о том, что BMW готовит к выходу дизельную версию BMW 3-Series M340i – M340d. Теперь же стало известно, что немецкий автопроизводитель собирается выпустить «заряженный» универсал BMW 3-Series M340d xDrive. Модель получит силовую установку от внедорожников X3 и X4 M40d. Это 3,0-литровый TwinPower Turbo двигатель, выдающий 321 лошадиную силу и 680 Нм крутящего момента. Внедорожники с его помощью разгоняются до 250 км/ч, поэтому у новинки этот показатель будет больше, ведь она имеет меньший вес.В настоящий момент известно лишь о «заряженном» универсале BMW 3-Series M340d xDrive, однако эксперты не исключают появление этой модели в другом корпусе по примеру M340i xDrive. Презентацию новинки стоит ждать уже в начале 2020 года в рамках Женевского автосалона. Цена предыдущего поколения модели BMW 330D xDrive составляет 43 тысяч фунтов или 3 млн 520 тысяч рулей.Напомним, BMW 3-Series M340i xDrive будет оснащена 6-цилиндровым бензиновым мотором, выдающим 374 лошадиные силы. До выхода BMW M3 модель останется самой мощной в 3-Series.