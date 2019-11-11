Кейт Миддлтон публично утешила Елизавету II на параде в День памяти павших





Во время парада герцогиня Кембриджская стояла рядом с Елизаветой II на балконе Форин-офиса. Также там нашлось место для Камиллы Паркер-Боулз, но именно избранница принца Уильяма первой заметила, что британская монархиня не смогла сдержать эмоций на военном мероприятии. Она приветливо обратилась к королева, которая быстро смахнула набежавшие слезы, но этот жест не остался незамеченным папарацци. Как передает Daily Mail, перед началом парада Елизавета II также обсудила погоду, отметив, что на улице достаточно холодно.Согласно последним подсчетам, в параде приняли участие более 800 членов Королевского флота, Британской армии и Королевских ВВС.