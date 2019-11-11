Оля Жарикова рассказала о сексуальных домогательствах мужа после избиения
Экс-участница проекта "Дом-2" Оля Жарикова рассказала о том, что стало последней каплей перед разводом с бывшим мужем Виктором Соловьевым. Оказалось, что мужчина избивал избранницу ночь напролет, а утром совершил сексуальное домогательство.
Семейная жизнь у экс-участницы проекта "Дом-2" Ольги Жариковой не задалась с самого начала. Еще перед походом в ЗАГС тогда еще будущий муж Виктор Соловьев избил девушку, но влюбленные уладили конфликт и все же стали семьей. Затем между ними часто происходили ссоры, а звезда реалити-шоу все терпела, пытаясь сохранить отношения.
После очередного избиения Ольга Жарикова сбежала от возлюбленного к Черному морю, но он постарался помириться с супругой, она простила все и вернулась. Последней каплей стало то, что Виктор Соловьев избивал ее всю ночь напролет. Девушка терпела побои и молилась, чтобы выжить, а на утро стала жертвой сексуального домогательства. Тогда она решила, что разведется с ним и больше никогда не вернется обратно.
Семейная жизнь у экс-участницы проекта "Дом-2" Ольги Жариковой не задалась с самого начала. Еще перед походом в ЗАГС тогда еще будущий муж Виктор Соловьев избил девушку, но влюбленные уладили конфликт и все же стали семьей. Затем между ними часто происходили ссоры, а звезда реалити-шоу все терпела, пытаясь сохранить отношения.
После очередного избиения Ольга Жарикова сбежала от возлюбленного к Черному морю, но он постарался помириться с супругой, она простила все и вернулась. Последней каплей стало то, что Виктор Соловьев избивал ее всю ночь напролет. Девушка терпела побои и молилась, чтобы выжить, а на утро стала жертвой сексуального домогательства. Тогда она решила, что разведется с ним и больше никогда не вернется обратно.