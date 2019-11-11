Медики рассказали о пользе зеленого и черного чая для гипертоников и гипотоников





Полезность чая обусловлена наличием в нем алкалоидов, а также антиоксидантов. В числе первых значится кофеин. Также в напитке имеются такие алкалоиды как гипоксантин, теобромин, нофилин и другие. Они фактически нейтрализуют эффект кофеина, обеспечивая расслабляющее действие и снижая артериальное давление. Черный чай лучше всего подойдет для гипотоников, поскольку в нем ряд витаминов, а еще он позволяет поддерживать сосуды в тонусе продолжительное время.Гипертоникам лучше сделать выбор в пользу зеленого чая. Данный напиток отличается тем, что действие кофеина там проявляется стремительно, но не сопровождается скачком давления.