Компания Sony прекращает выпуск смартфонов





В последнее время у компании дела идут очень плохо, так как количество смартфонов, продаваемых за месяц, гораздо меньше результатов китайского производителя за одну неделю. Но у Sony помимо смартфонов есть и другие направления, поэтому неиспользованные мощности и ресурсы пойдут на них.Сама по себе ситуация была очевидной, так как в этом году была выпущена всего пара новых смартфонов от компании с неоправданными ценами. К примеру, Sony Xperia 5 стоит почти 60 тысяч рублей. Информация о Sony Xperia 8 и Sony Xperia 1 Professional пока ещё не раскрыта, но ожидается, что стоить они будут не намного дешевле.