Звезда "Дом-2" Маргарита Овсянникова показала пышную грудь на новом видео





На видео Маргарита Овсянникова позирует перед зеркалом возле кровати. Блондинка эротично извивается, показывая на камеру безупречную фигуру - осиную талию, длинные ноги и плоский живот. Примечательно, что звезда часто делится фотографиями с отдыха на Кипре, желая фолловерам доброго утра или хорошего дня.Поклонники всегда восхищаются натуральностью красоты Маргариты Овсянниковой, одобряя ее снимки лайками и комментариями. Тем не менее, не обходится и без хейтеров, которые каждый раз намекают, что пышная грудь блондинки - заслуга пластических хирургов.