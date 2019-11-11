Звезда "Дом-2" Маргарита Овсянникова показала пышную грудь на новом видео
Звезда проекта "Дом-2" Маргарита Овсянникова отправилась отдыхать на Кипр, откуда делится с поклонниками не только яркими фотографиями, но и видео. Недавно блондинка опубликовала в Stories в Instagram ролик в черно-белом бикини, восхитив фанатов своей фигурой и пышной грудью.
На видео Маргарита Овсянникова позирует перед зеркалом возле кровати. Блондинка эротично извивается, показывая на камеру безупречную фигуру - осиную талию, длинные ноги и плоский живот. Примечательно, что звезда часто делится фотографиями с отдыха на Кипре, желая фолловерам доброго утра или хорошего дня.
Поклонники всегда восхищаются натуральностью красоты Маргариты Овсянниковой, одобряя ее снимки лайками и комментариями. Тем не менее, не обходится и без хейтеров, которые каждый раз намекают, что пышная грудь блондинки - заслуга пластических хирургов.
На видео Маргарита Овсянникова позирует перед зеркалом возле кровати. Блондинка эротично извивается, показывая на камеру безупречную фигуру - осиную талию, длинные ноги и плоский живот. Примечательно, что звезда часто делится фотографиями с отдыха на Кипре, желая фолловерам доброго утра или хорошего дня.
Поклонники всегда восхищаются натуральностью красоты Маргариты Овсянниковой, одобряя ее снимки лайками и комментариями. Тем не менее, не обходится и без хейтеров, которые каждый раз намекают, что пышная грудь блондинки - заслуга пластических хирургов.