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Звезда "Дом-2" Маргарита Овсянникова показала пышную грудь на новом видео

Звезда проекта "Дом-2" Маргарита Овсянникова отправилась отдыхать на Кипр, откуда делится с поклонниками не только яркими фотографиями, но и видео. Недавно блондинка опубликовала в Stories в Instagram ролик в черно-белом бикини, восхитив фанатов своей фигурой и пышной грудью.
Звезда "Дом-2" Маргарита Овсянникова показала пышную грудь на новом видео

На видео Маргарита Овсянникова позирует перед зеркалом возле кровати. Блондинка эротично извивается, показывая на камеру безупречную фигуру - осиную талию, длинные ноги и плоский живот. Примечательно, что звезда часто делится фотографиями с отдыха на Кипре, желая фолловерам доброго утра или хорошего дня.

Поклонники всегда восхищаются натуральностью красоты Маргариты Овсянниковой, одобряя ее снимки лайками и комментариями. Тем не менее, не обходится и без хейтеров, которые каждый раз намекают, что пышная грудь блондинки - заслуга пластических хирургов.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:40

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