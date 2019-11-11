Эксперты назвали модели авто, покинувшие рынок Европы





Специалисты составили список моделей, которые ранее присутствовали в каталогах европейских автосалонов. В нем числился мини-MPV Alfa Romeo Mito, который вышел в производство еще в 2008 году, но не имел популярности у клиентов. Это связывают отчасти с отсутствием пятидверной вариации и устаревшей комплектацией, которая не обновлялась около 10 лет. Как говорят в исследовательском центре JATO Dynamics, подобная ситуация наблюдалась в случае с Citroen C4. Последнее поколение вышло в 2010-ом году и с тех пор ни разу не модернизировалось. В то же время, DS4 от того же бренда проиграл в конкурентной борьбе с DS 7 Crossback.А вот бренд DS 5, несмотря на похвалу большинства автомобильных критиков, не стал хитом на рынке ЕС. Другой "жертвой" высокой конкуренции является Fiat Punto, который ранее заслужил звание самой продаваемой машины в своем ценовом сегменте. После падения интереса к внедорожникам, такая же участь постигла Ford B-Max и компактный KIA Carens. Эксперты указали на отсутствие в продаже MG GS, Mitsubishi Pajero, Nissan Pulsar, Seat Toledo и знаменитого Volkswagen Beetle. Вместо них спросом начали пользоваться электромобили и "гибриды", составляющие значительную часть объемов реализации.