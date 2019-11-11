Kia представила новые тизеры Kia Optima пятого поколения
Компания Kia продолжает подогревать интерес к будущей новинки – Kia Optima пятого поколения. Производитель опубликовал в Сети сразу несколько тизеров новой модели, позволяющих сделать некоторые выводы относительно ее характеристик.
Представленные рисунки Kia Optima пятого поколения относятся к разным этапам разработки автомобиля, поэтому некоторые их аспекты могут не совпадать или даже противоречить друг другу. Новинка должна получить современный внешний вид, сочетающий в себе спортивные компоненты вместе с плавными округленными линиями корпуса. Модель, скорее всего, получит большую заднюю фару, проходящую через всю корму.
Kia Optima пятого поколения имеет L-образную головную оптику. Также стоит ожидать использование крупных бамперов с большими воздухозаборниками, подчеркивающими спортивный вид автомобиля. Отдельно нужно выделить ниспадающую линию крыши, добавляющую изюминку модели. Эксперты выдвигают предположение, что новая генерация авто может оказаться лифтбэком.
Моторный ряд Kia Optima пятого поколения претерпит существенные изменения. Базовым двигателем станет 180-сильный вариант с турбонаддувом, имеющий объем 1,6 литра. Топовая комплектация модели может получить 2,5-литровый мотор Theta3, выдающий 286 лошадиных сил. Когда стоит ждать появление автомобиля на рынке – неизвестно.
Представленные рисунки Kia Optima пятого поколения относятся к разным этапам разработки автомобиля, поэтому некоторые их аспекты могут не совпадать или даже противоречить друг другу. Новинка должна получить современный внешний вид, сочетающий в себе спортивные компоненты вместе с плавными округленными линиями корпуса. Модель, скорее всего, получит большую заднюю фару, проходящую через всю корму.
Kia Optima пятого поколения имеет L-образную головную оптику. Также стоит ожидать использование крупных бамперов с большими воздухозаборниками, подчеркивающими спортивный вид автомобиля. Отдельно нужно выделить ниспадающую линию крыши, добавляющую изюминку модели. Эксперты выдвигают предположение, что новая генерация авто может оказаться лифтбэком.
Моторный ряд Kia Optima пятого поколения претерпит существенные изменения. Базовым двигателем станет 180-сильный вариант с турбонаддувом, имеющий объем 1,6 литра. Топовая комплектация модели может получить 2,5-литровый мотор Theta3, выдающий 286 лошадиных сил. Когда стоит ждать появление автомобиля на рынке – неизвестно.
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 11:32