Ученые изобрели новое вещество, призванное облегчить сборку смартфонов
Ученые изобрели новое вещество, способное облегчить сборку смартфонов. Профессор Уэйн Хайес презентовал особенный клей, который позволит разъединять материалы при необходимости.
Новое вещество работает при использовании поверхностного сцепления. Новый клей перестает липнуть, если воздействовать на него магнитным полем определенной частоты. Таким образом этот материал позволит без усилий разобрать устройство, если это потребуется. Для достижения необходимого эффекта на молекулы нужно воздействовать магнитным полем не менее 30 секунд.
Профессор Уейн Хайес отметил, что в природе не встречаются магнитные поля необходимой частоты, что позволило создать систему, способную обеспечить надежность и целостность изделий.
Новое вещество работает при использовании поверхностного сцепления. Новый клей перестает липнуть, если воздействовать на него магнитным полем определенной частоты. Таким образом этот материал позволит без усилий разобрать устройство, если это потребуется. Для достижения необходимого эффекта на молекулы нужно воздействовать магнитным полем не менее 30 секунд.
Профессор Уейн Хайес отметил, что в природе не встречаются магнитные поля необходимой частоты, что позволило создать систему, способную обеспечить надежность и целостность изделий.
Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:43