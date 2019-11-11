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Поправившаяся Кардашьян появилась на публике в облегающем платье

Ким Кардашьян известна своими ролями в реалити-шоу и ведением блога о похудении. Когда же звезда появилась на публике в облегающем платье, фанаты заметили её располневшую фигуру.

Ким Кардашьян и её сестры Хлоя и Кортни вышли на красную дорожку в честь вручения премии People's Choice 2019 в Лос-Анджелесе. 39-летняя актриса, которая подтвердила, что набрала 9 кг в прошлом году, решила посетить церемонию в наряде от Versace. Не имея роскошных украшений или лишних аксессуаров она доказала, что подходящее платье эффектно смотрится даже на пышной фигуре. Это было значительным событием для её семьи, так как знаменитость получила награду в номинации «Лучшее реалити-шоу» 2019 года от имени всех родственников. Тем не менее, звезда «Семейства Кардашьян» подверглась большой критике после того, как посоветовала своим поклонникам быстро похудеть. Теперь её мнение по этому вопросу, по-видимому, изменилось.

Кардашьян поставила перед собой задачу сбросить лишний вес до собственного 40-летнего юбилея. Об этом она сообщила подписчикам в соцсети Instagram, добавив, что приходится тренироваться в два раза чаще. Она объясняет это последствиями возраста, что вынуждает прикладывать больше усилий для сохранения фигуры. Напоминаем, что Кардашьян недавно говорила о нарушении её прав разработчиком приложения iHandy, который незаконно использовал фотографии. Юристы звезды собираются отсудить у бренда около 10 млн долларов в качестве компенсации.

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ШоуБиз
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:24

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