Ученые неожиданным образом объяснили необходимость секса в природе





Представители Университета Аделаиды пришли к мнению, что древние организмы сталкивались с некоторыми проблемами во время бесполого способа размножения. В частности, они могли страдать от болезней, поэтому секс между партнерами противоположных полов был признан наиболее эффективным. Посредством компьютерной модели ученые выяснили, что организмы, которые спариваются, чаще приобретают полезные мутации, противостоящие болезнетворным бактериям.К такому же выводу пришли ученые Шотландии, которые считают, что секс позволяет произвести потомство с более сильным иммунитетом, которое сможет выжить в долгосрочной перспективе. Американские эксперты уверены, что он особенно важен в первые годы брака из-за ощущений, которые укрепляют отношения пары.