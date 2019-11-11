Родственники Анастасии Заворотнюк отреагировали на слова Андрея Разина о состоянии актрисы
Родственники Анастасии Заворотнюк с помощью страницы «Поддержка Анастасии Заворотнюк» отреагировали на недавнее слова Андрея Разина. Родные актрисы поблагодарили продюсера за его позитивный прогноз относительно состояния здоровья артистки.
Андрей Разин был одни из первых, кто начал сообщать подробности о болезни Анастасии Заворотнюк. В Instagram продюсер регулярно публиковал новые сведения, однако все они были очень негативными. После этого знаменитость взял паузу и долго не высказывался на эту тему, однако недавно прервал молчание и дал позитивный прогноз относительно здоровья актрисы.
Через страницу поддержки близкие Анастасии Заворотнюк ответили на слова Андрея Разина. Они поблагодарили его за положительный прогноз, однако отметили, что прошлые комментарии продюсера были крайне спорными и спекулятивными. При этом родственники знаменитости рады изменению оценки данной ситуации. Также было сказано, что после выздоровления звезда «Моей прекрасной няни» возможно захочет лично познакомится с создателем «Ласкового мая».
Напомним, недавно близкие Анастасии Заворотнюк положительно отреагировали на прогноз старца Александра относительно здоровья актрисы. Целитель заявил, что у знаменитости на самом деле не рак мозга, а расстройство центральной нервной системы. Он также отметил, что звезда скоро поправиться.
Андрей Разин был одни из первых, кто начал сообщать подробности о болезни Анастасии Заворотнюк. В Instagram продюсер регулярно публиковал новые сведения, однако все они были очень негативными. После этого знаменитость взял паузу и долго не высказывался на эту тему, однако недавно прервал молчание и дал позитивный прогноз относительно здоровья актрисы.
Через страницу поддержки близкие Анастасии Заворотнюк ответили на слова Андрея Разина. Они поблагодарили его за положительный прогноз, однако отметили, что прошлые комментарии продюсера были крайне спорными и спекулятивными. При этом родственники знаменитости рады изменению оценки данной ситуации. Также было сказано, что после выздоровления звезда «Моей прекрасной няни» возможно захочет лично познакомится с создателем «Ласкового мая».
Напомним, недавно близкие Анастасии Заворотнюк положительно отреагировали на прогноз старца Александра относительно здоровья актрисы. Целитель заявил, что у знаменитости на самом деле не рак мозга, а расстройство центральной нервной системы. Он также отметил, что звезда скоро поправиться.
ШоуБиз
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 11:06