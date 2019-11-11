Яна Кошкина затмила коллег нарядом на церемонии премии “Золотой граммофон”





Мероприятие состоялось на сцене Ледового дворца в Санкт-Петербурге, где Яна Кошкина стала ведущей вместе с Денисом Клявером. Телеведущая выбрала яркий образ по случаю вручения музыкальной премии. Она облачилась в сексуальное платье с прозрачными вставками на бедрах. Наряд был украшен кружевом и усыпан камнями. Мерцающая и струящаяся ткань подчеркнула привлекательность звезды, которая не постеснялась показывать пышную грудь в откровенном декольте.Яна Кошкина подчеркнула выразительный макияж изысканными украшениями, а также дополнила образ обувью на внушительном каблуке. В комментариях в аккаунте звезды поклонники заметили, что она отказалась от насыщенного черного цвета волос, выбрав более светлый оттенок.