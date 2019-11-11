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Яна Кошкина затмила коллег нарядом на церемонии премии “Золотой граммофон”

Телеведущая Яна Кошкина затмила коллег своим нарядом на церемонии вручения музыкальной премии “Золотой граммофон”. Звезда показала выбранный образ на своей странице Instagram в режиме Stories.

Мероприятие состоялось на сцене Ледового дворца в Санкт-Петербурге, где Яна Кошкина стала ведущей вместе с Денисом Клявером. Телеведущая выбрала яркий образ по случаю вручения музыкальной премии. Она облачилась в сексуальное платье с прозрачными вставками на бедрах. Наряд был украшен кружевом и усыпан камнями. Мерцающая и струящаяся ткань подчеркнула привлекательность звезды, которая не постеснялась показывать пышную грудь в откровенном декольте.
Яна Кошкина затмила коллег нарядом на церемонии премии “Золотой граммофон”

Яна Кошкина подчеркнула выразительный макияж изысканными украшениями, а также дополнила образ обувью на внушительном каблуке. В комментариях в аккаунте звезды поклонники заметили, что она отказалась от насыщенного черного цвета волос, выбрав более светлый оттенок.

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ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:15

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