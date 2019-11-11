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Шнуров не исключает замену солиста группы "Ленинград"

Сергей Шнуров заявил в интервью с Софико Шеварднадзе, что не исключает замену солиста группы "Ленинград". Он также рассказал о роли наставника в шоу "Голос".

В ходе беседы с телеведущей программы "Просто о сложном" Сергей Шнуров коснулся темы изменений в коллективе "Ленинграда". По словам музыканта, он видит себя в качестве "режиссера" для вероятной будущей группы "Ленинград-2", в которой будет новый фронтмен. Напоминаем, что несмотря на заявление о роспуске бэнда, звезда до сих пор дает концерты, последним из которых станет выступление в Санкт-Петербурге 31 декабря. Артист говорит, что он был бы счастлив возможному продолжению дела жизни, но видит себя исключительно в руководящей должности.

Кроме прочего музыкант рассказал, что видит перспективы в молодых талантах на шоу "Голос". Сам Шнуров является наставником, который "присматривается" и "преследует собственные корыстные цели". По его задумке, таким образом он может общаться с молодежью, оценивать вокальные способности и возможно спродюсировать кого-либо. Прощальное турне группы "Ленинград" станет значительной вехой в российском шоу-бизнесе, поскольку речь идет об окончании 22-летней карьеры её участников. За роспуском могут последовать сольные проекты, которые внесут свежие концепты в отечественную музыку.

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ШоуБиз
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:00

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