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Зоозащитники раскритиковали Анну Нетребко за ношение натурального меха и употребления в пищу мяса

Оперную певицу Анну Нетребко раскритиковали за выбор изделий из натурального меха и употребления в пищу мяса. Зоозащитники заметили муфту, которую артистка продемонстрировала в Instagram.

На новом опубликованном снимке Анна Нетребко запечатлена вместе с мужем и сыном, которого звезда провожала на второй семестр в школу. Оперная певица запечатлена с лисьей муфтой, из-за чего ее осыпали критикой зоозащитники. Артистка ответила, что ест мясо и носит исключительно натуральный мех, но недоброжелатели обвинили ее в бессердечности. Вскоре Нетребко опубликовала несколько видео из мишленовского ресторана, куда пришла в меховой накидке. Артистка показала экзотичные блюда, которые пробовала вместе с подругами, отметив, что обед длился 4 часа.

Мнение подписчиков Анны Нетребко резко разделились, поскольку поклонники осыпали ее комплиментами, а хейтеры раскритиковали внешний вид звезды и вкус в выборе одежды.

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ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:46

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