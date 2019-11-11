Зоозащитники раскритиковали Анну Нетребко за ношение натурального меха и употребления в пищу мяса
Оперную певицу Анну Нетребко раскритиковали за выбор изделий из натурального меха и употребления в пищу мяса. Зоозащитники заметили муфту, которую артистка продемонстрировала в Instagram.
На новом опубликованном снимке Анна Нетребко запечатлена вместе с мужем и сыном, которого звезда провожала на второй семестр в школу. Оперная певица запечатлена с лисьей муфтой, из-за чего ее осыпали критикой зоозащитники. Артистка ответила, что ест мясо и носит исключительно натуральный мех, но недоброжелатели обвинили ее в бессердечности. Вскоре Нетребко опубликовала несколько видео из мишленовского ресторана, куда пришла в меховой накидке. Артистка показала экзотичные блюда, которые пробовала вместе с подругами, отметив, что обед длился 4 часа.
Мнение подписчиков Анны Нетребко резко разделились, поскольку поклонники осыпали ее комплиментами, а хейтеры раскритиковали внешний вид звезды и вкус в выборе одежды.
На новом опубликованном снимке Анна Нетребко запечатлена вместе с мужем и сыном, которого звезда провожала на второй семестр в школу. Оперная певица запечатлена с лисьей муфтой, из-за чего ее осыпали критикой зоозащитники. Артистка ответила, что ест мясо и носит исключительно натуральный мех, но недоброжелатели обвинили ее в бессердечности. Вскоре Нетребко опубликовала несколько видео из мишленовского ресторана, куда пришла в меховой накидке. Артистка показала экзотичные блюда, которые пробовала вместе с подругами, отметив, что обед длился 4 часа.
Мнение подписчиков Анны Нетребко резко разделились, поскольку поклонники осыпали ее комплиментами, а хейтеры раскритиковали внешний вид звезды и вкус в выборе одежды.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:46