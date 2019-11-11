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Назван главный фактор ожирения человека

Долгое время бытовало мнение, что основной причиной ожирения является переедание. Американские исследователи говорят, что главным фактором, позволяющим человеку иметь лишний вес, является нехватка воды в организме.

Обезвоживание считается одним из факторов, влияющих на вес человека. Исследования показали значительную корреляцию между количеством употребляемой воды и ожирением. Люди, которые любят заниматься спортом, регулярно делают это для улучшения обмена веществ. При этом они всегда следят за уровнем влаги. В противном случае дегидратация может оказать неблагоприятное воздействие на процесс потери веса, замедляя метаболизм. Это объясняется важной ролью воды в сжигании жира и перевода калорий в энергию. К такому выводу пришли американские ученые из Университета Мичигана.

После наблюдений за 10 тысячами испытуемых эксперты отметили, что 30% людей набрали в весе из-за недостаточного употребления воды. По их словам, среднестатистический человек предпочитает утолять жажду сладкими или газированными напитками, которые не являются заменителем чистой жидкости. Они часто содержат большое количество калорий. Специалисты говорят, что при восстановлении водного баланса в организме можно предотвратить начальные стадии ожирения и облегчить потерю лишних килограммов. Несколько стаканов на протяжении дня позволят добиться стройности фигуры.

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Наука / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:54

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