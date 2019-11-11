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Молодую жену Бориса Грачевского заподозрили в беременности

Молодую жену Бориса Грачевского Екатерину Белоцерковскую заподозрили в беременности. Слухи о супруге создателя «Ералаша» появились после того, как она перестала появляться на светских мероприятиях.
Молодую жену Бориса Грачевского заподозрили в беременности

Обычно на них Борис Грачевский всегда появлялся в компании избранницы, однако в последнее время все изменилось. На одном из недавних светских мероприятий журналисты поинтересовались у создателя киножурнала «Ералаш», почему Екатерина Белоцерковская не пришла вместе с ним. Знаменитость объяснил эту ситуацию болезнью жены, но заявил, что о ней не стоит беспокоиться.

Несмотря на это коллеги Бориса Грачевского считают, что причины плохого самочувствия его молодой супруги кроются в беременности. Сообщается, что недавно Екатерина Белоцерковская посетила детский праздник друзей семьи. На него жена знаменитости пришла в платье свободного кроя, однако даже оно не смогло полностью скрыть округлившийся живот. При этом стоит отметить, что раньше она всегда отдавала предпочтение облегающим нарядам.

Сам же Борис Грачевский в последние годы не раз отвечал на вопрос относительно рождения еще одного ребенка. Автор «Ералаша» всегда заявлял, что говорить на эту тему пока очень рано, а вся информация, регулярно появляющаяся в СМИ – лишь попытка журналистов привлечь к себе внимание. Напомним, создатель «Ералаша» имеет 3 детей от прошлых браков.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 10:13

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