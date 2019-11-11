Медики назвали продукты для разжижения крови и уменьшения сгустков





Сгустки крови приводят к образованию тромбов, которые повышают риск возникновения инсульта. Эксперты назвали продукты, которые разжижают кровь, при этом являясь натуральными. Например, в имбире имеется вещества гингерол, которое в сочетании с омега-3 и омега-6 позволяет противостоять слипанию тромбоцитов. Также употребление этого продукта помогает снизить количество “плохого” холестерина. Введение в рацион кайенского перца позволит снизить кровяное давление. Мощный антиоксидант, которым является чеснок, обладает также противовоспалительными свойствами.Многие ученые сошлись во мнении, что красное вино помогает предотвратить инсульт и сердечные заболевания, если не превышать рекомендуемую дозу в виде стандартного бокала в сутки. Корица приводит в норму давление, а краснокочанная капуста особенно полезна для сосудов.