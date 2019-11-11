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«Как молоды мы были»: Алла Пугачева встретилась с Михаилом Шемякиным и Стасом Наминым

Известная российская певица Алла Пугачева провела вечер со своими «легендарными» друзьями Михаилом Шемякиным и Стасом Наминым. Этот снимок со встречи Примадонна сопроводила словами известной песни: «Как молоды мы были, как искренне любили, как верили в себя».
«Как молоды мы были»: Алла Пугачева встретилась с Михаилом Шемякиным и Стасом Наминым

Буквально пару дней назад Алла Пугачева вернулась из Минска, где дала свой большой сольный концерт на «Минск-Арене». Послушать Примадонну пришло более 15 тысяч человек. Уже в Москве артистке удалось встретиться и провести вечер со своими «легендарными» друзьями: скульптором Михаилом Шемякиным и музыкантом группы «Цветы» Стасом Наминым. Знаменитость оставила подробности их встречи в секрете, однако дала понять, что во время общения звезды вспоминали свою молодость.

Поклонники Аллы Пугачевы были поражены подобной встречей «легендарных» друзей. Подписчики Примадонны считают Михаила Шемякина и Стаса Намина выдающимися людьми, сделавшими большой вклад в развития отечественной культуры.

Напомним, в Минске Алла Пугачева была всего несколько дней. Как призналась Примадонна, она даже не успела купить подарки супругу Максиму Галкину и детям Лизе и Гарри. При этом артистке удалось встретиться с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Руководитель страны подарил знаменитости три мешка отборного картофеля, которые певица с радостью забрала с собой в Москву.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 10:00

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