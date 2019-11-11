«Как молоды мы были»: Алла Пугачева встретилась с Михаилом Шемякиным и Стасом Наминым





Буквально пару дней назад Алла Пугачева вернулась из Минска, где дала свой большой сольный концерт на «Минск-Арене». Послушать Примадонну пришло более 15 тысяч человек. Уже в Москве артистке удалось встретиться и провести вечер со своими «легендарными» друзьями: скульптором Михаилом Шемякиным и музыкантом группы «Цветы» Стасом Наминым. Знаменитость оставила подробности их встречи в секрете, однако дала понять, что во время общения звезды вспоминали свою молодость.Поклонники Аллы Пугачевы были поражены подобной встречей «легендарных» друзей. Подписчики Примадонны считают Михаила Шемякина и Стаса Намина выдающимися людьми, сделавшими большой вклад в развития отечественной культуры.Напомним, в Минске Алла Пугачева была всего несколько дней. Как призналась Примадонна, она даже не успела купить подарки супругу Максиму Галкину и детям Лизе и Гарри. При этом артистке удалось встретиться с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Руководитель страны подарил знаменитости три мешка отборного картофеля, которые певица с радостью забрала с собой в Москву.