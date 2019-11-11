Подорожание овощей вынуждает россиян переходить на крупы





Как сообщают в информационном центре GfK, в России наблюдается повышение стоимости овощей на 22% за последние 5 лет. Это отражается на нежелании россиян приобретать натуральную продукцию, чьи продажи упали до 12,3%. Среди соотечественников пользуются популярностью крупы, о чем говорит рост реализации на 1,3%. Сельскохозяйственная промышленность не учитывает тенденцию и повышает объемы производства овощей, ставя перед собой цель импортозамещения. Хотя жители РФ стали ограничивать себя в покупке чеснока, картофеля, огурцов и помидоров, эксперты говорят о больших закупках лука, капусты и моркови по сравнению с прошлым годом.Специалисты смогли посчитать, что до кризисного 2014 года 1 кг свежих овощей было возможно приобрести за 56 руб. Теперь же килограмм томатов под конец текущего года обойдется в 98 руб. Как сообщают в компании "Nielsen Россия", на российском рынке становятся популярными нетрадиционные крупы, вроде булгура, кускуса и киноа, чьи проценты увеличились приблизительно на 60%. Сокращение урожаев и изменение климатических условий тоже негативно отражается на производстве овощей. Несмотря на это, отечественная продукция почти вытесняет привозную, чьи объемы в этом году вырастут до 6,6 млн тонн.