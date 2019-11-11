Дочь Дениса Клявера и Евы Польны остается в больнице из-за сильного приступа астмы





Около недели назад 14-летняя Эвелин пережила сильный приступ, в связи с чем была госпитализирована. Несмотря на улучшение самочувствия, ее не спешат выписывать, чтобы минимизировать риски. Как передают в окружении Евы Польны и Дениса Клявера, из-за серьезности диагноза дочери музыкантов ей нужно находится в клинике еще какое-то время. Близкие звезд переживают за здоровье ребенка.Как известно, о наличии общего ребенка у Дениса Клявера и Евы Польны стало известно не сразу, а лишь после развода артиста со второй женой. Певец рассказывал, что их семейная жизнь не сложилась сразу, поэтому он не пришел на выписку из роддома к его матери. Теперь он проводит много свободного времени с дочерью.