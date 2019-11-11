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США отправляют на Аляску загадочную боевую машину

В США очевидцы сняли на камеру загадочную боевую машину, имеющую футуристический внешний вид. Ее сейчас отправляют на Аляску, где, согласно информации, разработка пройдет тестирование в условиях сверхнизких температур.
США отправляют на Аляску загадочную боевую машину

Считается, что загадочную боевую машину собираются перевезти в Центр испытаний в Форт-Грили. В нем обычно происходят тестирования готовых разработок или их частей, например, корпусов, в условиях сверхнизких температур или других экстремальных ситуаций. Корпус новинки выполнен из ультралегкого и сверхпрочного сплава алюминия. Его свойства в экстремальных условиях предстоит проверить. Также для создания корпуса использовались особые технологии сварки, однако подробностей на этот счет нет.

Военные эксперты предполагают, что на опубликованных снимках запечатлена перспективная американская боевая платформа. Считается, что ее разработкой могла заниматься корпорация Concurrent Technologies. В 2017 году компания получила от одного из военных ведомств США заказ на разработку нового вооружения, чуть позже был подписан соответствующий контракт. Также раньше уже появлялась информация, что Concurrent Technologies создает совершенно новый корпус для боевой машины NGCV, новинка должна стать приемником знаменитой «Брэдли», сообщает издание «ПолитЭксперт».

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:38

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