В Германии нашли надгробие прототипа Белоснежки из сказки братьев Гримм





Многие уверены, что судьба баронессы вдохновила братьев Гримм на написание сказки “Белоснежка и семь гномов”. Известно, что она жила в XVIII веке, а все параллели ее истории и жизни героини литературного сюжета провел историк Карлхайнц Бартельс. Известно, что Филипп Кристоф фон Эрталь после кончины супруги повторно женился, у его дочери появилась мачеха, известная властным характером. В Лор-ам-Майне в то время изготавливали стеклянную посуду и зеркала, а рядом с городом имелись шахты, но чтобы для них добраться, предстояло пройти семь холмов.Мария София фон Эрталь лишилась зрения в юности, а смерть настигла ее в 71 год в монастыре. Известна история баронессы была еще в XIX веке. После ее смерти в больнице было установлено надгробие, которое долгое время хранилось у одной из местных семей, но недавно было передано в музей.