В Турции археологи нашли древнее изображение сказочного персонажа Буратино
Древние наскальные рисунки, созданные 1500 лет назад, были найдены в западной Турции. Археологи считают, что черты одного изображения похожи на сказочного персонажа Буратино.
Едва заметная резьба на каменной стене получила такое название из-за длинного носа изображенного человека. Рисунки были обнаружены во время археологических раскопок в древнем городе Лаодикия, расположенном в провинции Денизли. Турецкие исследователи говорят: кроме персонажа с длинным носом на первой части скалы они нашли второе изображение римского бюста, а на последнеv был священнослужитель. Считается, что эти высеченные символы могут представлять повседневную жизнь людей в 4-м веке, что позволяет определить их историческую ценность.
Хотя Буратино вырезали задолго до того, как сказка была опубликована в 1883 году, на распространенных фотографиях видно, почему эксперты подчеркнули сходство. Весьма странным оказалось и подобие между историей о деревянном мальчике, нос которого рос после лжи, и возможным значением этих рисунков. Ложь и истина - это понятия, появившиеся со временем, но некоторые символы использовались веками. Человек с длинным носом мог быть нарисован, чтобы изображать обманщиков. Известно, что Лаодикия является крупнейшим древним городом региона Анатолии и содержит множество исторических артефактов и зданий. Раскопки здесь продолжаются с 2003 года, а находка теперь вошла в число достопримечательностей этого культурного слоя.
Едва заметная резьба на каменной стене получила такое название из-за длинного носа изображенного человека. Рисунки были обнаружены во время археологических раскопок в древнем городе Лаодикия, расположенном в провинции Денизли. Турецкие исследователи говорят: кроме персонажа с длинным носом на первой части скалы они нашли второе изображение римского бюста, а на последнеv был священнослужитель. Считается, что эти высеченные символы могут представлять повседневную жизнь людей в 4-м веке, что позволяет определить их историческую ценность.
Хотя Буратино вырезали задолго до того, как сказка была опубликована в 1883 году, на распространенных фотографиях видно, почему эксперты подчеркнули сходство. Весьма странным оказалось и подобие между историей о деревянном мальчике, нос которого рос после лжи, и возможным значением этих рисунков. Ложь и истина - это понятия, появившиеся со временем, но некоторые символы использовались веками. Человек с длинным носом мог быть нарисован, чтобы изображать обманщиков. Известно, что Лаодикия является крупнейшим древним городом региона Анатолии и содержит множество исторических артефактов и зданий. Раскопки здесь продолжаются с 2003 года, а находка теперь вошла в число достопримечательностей этого культурного слоя.