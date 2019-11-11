Семья Анастасии Заворотнюк отреагировала на предсказания старца Александра

В недавнем выпуске программы «Новые русские сенсации» появился целитель Александр, оценивший состояние Анастасии Заворотнюк по ее фотографии. Старец заявил, что актрисе поставили неправильный диагноз, по его оценке, у звезды «Моей прекрасной няни» не онкология мозга, а расстройство центральной нервной системы. Также целитель считает, что знаменитость уже идет на поправку и в течение трех недель почувствует себя лучше. Он уверен: в скором времени актриса полностью исцелится от болезни.После выхода этой программы в эфир поклонники артистки стали интересоваться у «Поддержки Анастасии Заворотнюк», которую предположительно ведет семья звезды, информацией относительно старца Александра. Ответ от родственников актрисы появился достаточно быстро. Было сказано, что они не знали про выход программы, поэтому не имеют возможности связаться с главным героем. При этом стоит отметить, что к целителю семья знаменитости обращалась уважительно и даже назвала его «Александр Сергеевич». Теперь поклонники Анастасии Заворотнюк уверены в позитивном развитии событий.