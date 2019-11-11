Жителей России в 2020 году ждет рост цен на сотовую связь





Ряд россиян уже заметили, что архивные тарифы поднялись в цене на 30-40%. Эксперты отметили, что таким образом владельцы компаний сотовой связи пытаются компенсировать потерю доходов, обусловленных отказом от роуминга. Нежелательные расходы в том числе объясняются “законом Яровой”. Специалисты связывают рост цен на сотовую связь с выбором пользователями более дорогих тарифов. В частности, абоненты стали активнее пользоваться 3G или 4G и видеосервисами. Согласно ожиданиям Дениса Кускова, стоящего во главе Telecom Daily, в 2020 году увеличение стоимости составит 10-12%.Согласно предоставленным данным, из-за повышения цен на сотовую связь за последние 9 месяцев практически каждый десятый абонент успел сменить своего оператора, а 18% пользователей — тарифный план. Аналитик Сергей Половников уверен, что каждый пользователь станет тратить на связь в среднем на 10-15% больше.