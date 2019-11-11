Бледанс поддержала Тулупову в конфликте Фриске и Шепелева
Известная российская актриса Эвелина Бледанс прокомментировала конфликт родителей Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева. В этой ситуации артистка поддержала новую избранницу телеведущего Екатерину Тулупову, ведь она может положительно повлиять на возлюбленного.
В рамках программы «Звезды сошлись» в очередной раз обсуждалось, что Дмитрий Шепелев не позволяет сыну Платону видеться с бабушкой и дедушкой. Родители Жанны Фриске продолжают попытки встретиться с внуком, но телеведущий непреклонен. Отец певицы Владимир Борисович не раз говорил, что его дом уже полностью завален подарками для Платона, однако он никак не может подарить их.
В ходе обсуждения этой ситуации Эвелина Бледанс услышала, что сейчас Дмитрий Шепелев живет с Екатериной Тулуповой. Такая новость очень обрадовала актрису, хотя окружающие сначала не поняли ее энтузиазма. Знаменитость объяснила, что возлюбленная способна уговорить телеведущего изменить отношение к родителям Жанны Фриске. Звезда считает, что в скором времени Платон сможет увидеться с бабушкой и дедушкой.
Отец Жанны Фриске не разделил оптимизм Эвелины Бледанс. Владимир Фриске не считает, что у Екатерины Тулуповой получится подобрать нужные слова для того, чтобы убедить телеведущего в правильности такого решения. При этом родитель артистки допустил, что новая избранница отца Платона хорошая женщина, которая попытается решить эту ситуацию.
В рамках программы «Звезды сошлись» в очередной раз обсуждалось, что Дмитрий Шепелев не позволяет сыну Платону видеться с бабушкой и дедушкой. Родители Жанны Фриске продолжают попытки встретиться с внуком, но телеведущий непреклонен. Отец певицы Владимир Борисович не раз говорил, что его дом уже полностью завален подарками для Платона, однако он никак не может подарить их.
В ходе обсуждения этой ситуации Эвелина Бледанс услышала, что сейчас Дмитрий Шепелев живет с Екатериной Тулуповой. Такая новость очень обрадовала актрису, хотя окружающие сначала не поняли ее энтузиазма. Знаменитость объяснила, что возлюбленная способна уговорить телеведущего изменить отношение к родителям Жанны Фриске. Звезда считает, что в скором времени Платон сможет увидеться с бабушкой и дедушкой.
Отец Жанны Фриске не разделил оптимизм Эвелины Бледанс. Владимир Фриске не считает, что у Екатерины Тулуповой получится подобрать нужные слова для того, чтобы убедить телеведущего в правильности такого решения. При этом родитель артистки допустил, что новая избранница отца Платона хорошая женщина, которая попытается решить эту ситуацию.
ШоуБиз
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 08:47