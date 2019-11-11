Бледанс поддержала Тулупову в конфликте Фриске и Шепелева





В рамках программы «Звезды сошлись» в очередной раз обсуждалось, что Дмитрий Шепелев не позволяет сыну Платону видеться с бабушкой и дедушкой. Родители Жанны Фриске продолжают попытки встретиться с внуком, но телеведущий непреклонен. Отец певицы Владимир Борисович не раз говорил, что его дом уже полностью завален подарками для Платона, однако он никак не может подарить их.В ходе обсуждения этой ситуации Эвелина Бледанс услышала, что сейчас Дмитрий Шепелев живет с Екатериной Тулуповой. Такая новость очень обрадовала актрису, хотя окружающие сначала не поняли ее энтузиазма. Знаменитость объяснила, что возлюбленная способна уговорить телеведущего изменить отношение к родителям Жанны Фриске. Звезда считает, что в скором времени Платон сможет увидеться с бабушкой и дедушкой.Отец Жанны Фриске не разделил оптимизм Эвелины Бледанс. Владимир Фриске не считает, что у Екатерины Тулуповой получится подобрать нужные слова для того, чтобы убедить телеведущего в правильности такого решения. При этом родитель артистки допустил, что новая избранница отца Платона хорошая женщина, которая попытается решить эту ситуацию.