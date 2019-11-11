Родственники Аллы Пугачевой из Могилева ждут ее в гости





Они обе стали гостями передачи «Ты не поверишь!», в которой рассказали о своих отношениях с Аллой Пугачевой. 83-летняя двоюродная тетя Примадонны Валентина Петровна несколько лет назад предприняла попытку встретиться с артисткой, для этого она отправилась на ее концерт в Минске. Охранники не поверили пенсионерке на слово и не пустили за кулисы. При этом женщина не держит зла на певицу и прекрасно понимает, что статус вынуждает ее ограничивать общение с людьми. Она выразила надежду, что когда-то сможет поговорить со знаменитой родственницей.Троюродная сестра Аллы Пугачевой Клавдия уверена, что артистка не забыл, откуда ее корни. При этом родственница Примадонны отметила, что та добилась всего собственными силами, а это вызывает настоящее уважение, надеясь на встречу с певицей. В завершении она отметила, что от знаменитости ей ничего не нужно.Напомним, 2 ноября Алла Пугачева выступила в «Минск-Арене» с новым концертом. Примадонна пробыла в столице Беларуси всего 2 дня, однако пообещала фанатам еще не раз вернуться в страну.