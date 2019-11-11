Составлен ТОП-5 продуктов для лечения насморка
Медики рассказали, что нужно есть, чтобы способствовать лечению насморка. Эксперты составили ТОП-5 эффективных пищевых продуктов.
Зеленый чай богат флавонидами, которые помогают укреплять иммунитет и бороться с воспалениями в организме. Горячий напиток также обеспечивает тепло во время употребления, что положительно влияет на процесс выздоровления. Медики рекомендуют есть насыщенные витамином C продукты, которые помогают уменьшить период простуды. Согласно проведенным исследованиям, аскорбиновая кислота помогала избавиться от симптомов болезни в 19% случаев. Для лечения насморка следует есть мед с теплым молоком, который знаменит антибактериальным действием.
Как передает "Слово и дело", черника стимулирует работу иммунной системы, а также во время болезни полезно есть чеснок и лук, обладающие мощными антибактериальными свойствами.
Зеленый чай богат флавонидами, которые помогают укреплять иммунитет и бороться с воспалениями в организме. Горячий напиток также обеспечивает тепло во время употребления, что положительно влияет на процесс выздоровления. Медики рекомендуют есть насыщенные витамином C продукты, которые помогают уменьшить период простуды. Согласно проведенным исследованиям, аскорбиновая кислота помогала избавиться от симптомов болезни в 19% случаев. Для лечения насморка следует есть мед с теплым молоком, который знаменит антибактериальным действием.
Как передает "Слово и дело", черника стимулирует работу иммунной системы, а также во время болезни полезно есть чеснок и лук, обладающие мощными антибактериальными свойствами.