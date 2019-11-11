Анастасия Решетова впервые показала откровенное фото после родов





Недавно в Stories Анастасия Решетова показала, как выглядит спустя три недели после материнства. Звезда позирует в светлой кофте с глубоким вырезом, открывающим обнаженные плечи. Заметно, что она не надела бюстгальтер для домашнего кадра. Также знаменитость предпочла скрыть лицо за солнцезащитными очками. Модель отметила, что смогла поместиться в джинсы, которые носила до беременности. Известно, что избранница Тимати избавляется от лишних килограммов на животе с помощью корсета.Поклонники Решетовой в социальных сетях интересуются успехами похудения модели после родов, о чем она рассказывает в своем микроблоге. Также она часто публикует фотографии сына, но все еще скрывает лицо ребенка.