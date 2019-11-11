Каждая третья машина Volkswagen в РФ продана корпоративным клиентам





В фирме заявили, с 2017 года седан Polo в сфере корпоративных продаж находится на первом месте. Отдельно можно добавить, что корпоративные потребители в первую очередь обращают внимание на траты по эксплуатации, а не на технические параметры. Также для них имеет большое значение оптимизация материальных потоков. Volkswagen уделяет много внимания лизингу при помощи одного из своих подразделений.В общем объеме реализации автомобилей бренда на долю корпоративных продаж приходится 30%. Производитель из Германии надеется увеличить данный показатель, несмотря на «торможение» суммарного рыночного объема.Volkswagen немецкая марка, выпускающая автомобили. Свою историю фирма ведет с 1933 года, когда рейхсканцлер Адольф Гитлер поручил бизнесменам сконструировать машину стоимостью не больше 1000 марок, чтобы ее могла себе позволить каждая немецкая семья. В переводе Volkswagen означает «немецкий автомобиль».