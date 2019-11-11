Каждая третья машина Volkswagen в РФ продана корпоративным клиентам
На российском рынке компания Volkswagen продала корпоративным клиентам 2 806 автомобилей (30,3%). Иначе говоря, на долю таких покупателей приходится каждая третья машина.
В фирме заявили, с 2017 года седан Polo в сфере корпоративных продаж находится на первом месте. Отдельно можно добавить, что корпоративные потребители в первую очередь обращают внимание на траты по эксплуатации, а не на технические параметры. Также для них имеет большое значение оптимизация материальных потоков. Volkswagen уделяет много внимания лизингу при помощи одного из своих подразделений.
В общем объеме реализации автомобилей бренда на долю корпоративных продаж приходится 30%. Производитель из Германии надеется увеличить данный показатель, несмотря на «торможение» суммарного рыночного объема.
Volkswagen немецкая марка, выпускающая автомобили. Свою историю фирма ведет с 1933 года, когда рейхсканцлер Адольф Гитлер поручил бизнесменам сконструировать машину стоимостью не больше 1000 марок, чтобы ее могла себе позволить каждая немецкая семья. В переводе Volkswagen означает «немецкий автомобиль».
В фирме заявили, с 2017 года седан Polo в сфере корпоративных продаж находится на первом месте. Отдельно можно добавить, что корпоративные потребители в первую очередь обращают внимание на траты по эксплуатации, а не на технические параметры. Также для них имеет большое значение оптимизация материальных потоков. Volkswagen уделяет много внимания лизингу при помощи одного из своих подразделений.
В общем объеме реализации автомобилей бренда на долю корпоративных продаж приходится 30%. Производитель из Германии надеется увеличить данный показатель, несмотря на «торможение» суммарного рыночного объема.
Volkswagen немецкая марка, выпускающая автомобили. Свою историю фирма ведет с 1933 года, когда рейхсканцлер Адольф Гитлер поручил бизнесменам сконструировать машину стоимостью не больше 1000 марок, чтобы ее могла себе позволить каждая немецкая семья. В переводе Volkswagen означает «немецкий автомобиль».
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 08:06