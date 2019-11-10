Директор Леонида Якубовича Табриз Шахиди опроверг информацию об операции телеведущего





Табриз Шахиди заявил, что его подобные сообщения российских СМИ сильно удивили, после чего он связался с самим Леонидом Якубовичем. Телеведущий был удивлен еще сильнее, однако даже в такой ситуации успел пошутить: «Что? Какая операция? Может, я проспал?». Директор знаменитости заверил, что здоровью звезды ничего не угрожает, поэтому попросил поклонников не волноваться на этот счет.Напомним, утром 10 ноября российские СМИ со ссылкой на источники стали сообщать о том, что Леонид Якубович оказался в одном из столичных медицинских учреждений. Телеведущего «Поля чудес» туда якобы доставили с проблемами с сердцем. Сообщалось, что ему сделали операцию, в ходе которой установили кардиостимулятор. После этого звезда отправился домой. Чуть позже эти слухи опроверг сам телеведущий. Он заявил, что уже устал удивляться новостям, заявляющим о проблемах с его здоровьем. Недавно, вспоминает звезда, ему успели приписать инвалидность из-за того, что у него произошел ушиб колена. При этом знаменитость отметил, что сегодня он уже успел поиграть в теннис.