В Китае обрадовавшаяся снегу панда устроила танцы
В Китае панда устроила танцы в честь первого выпавшего на северо-востоке страны снега. Ролик с участием животного опубликовал портал China Daily в сети Twitter.
Панда по кличке Сыцзя особенно обрадовалась первому выпавшему снегу в этом году, в связи с чем устроила танцы и игры. Животное взаимодействовало с игрушками, установленными в ее вольере, залезало на дерево, а также съехало с горки. При этом особь демонстрировала радость по поводу смены сезона на горнолыжном курорте Ябули, находящемся в провинции Хэйлунцзян в КНР.
Периодически панда падала и играла со снегом, что вызвало бурный восторг публики в Twitter.
Панда по кличке Сыцзя особенно обрадовалась первому выпавшему снегу в этом году, в связи с чем устроила танцы и игры. Животное взаимодействовало с игрушками, установленными в ее вольере, залезало на дерево, а также съехало с горки. При этом особь демонстрировала радость по поводу смены сезона на горнолыжном курорте Ябули, находящемся в провинции Хэйлунцзян в КНР.
Периодически панда падала и играла со снегом, что вызвало бурный восторг публики в Twitter.
Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:11