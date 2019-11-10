Статуэтка богини Кибелы из мрамора II века н. э. найдена в Болгарии
Мраморная статуэтка была найдена во время археологических работ поблизости болгарского города Пловдива. Находка считается символом фригийской богини Кибелы и датируется II веком н. э.
Статуэтка богини Кибелы была обнаружена в ходе исследовательских работ на останках Филиппополиса. Известно, что последний является старой частью второго по величине города Болгарии Пловдива. Находка датируется вторым веком нашей эры и связана с богослужением во времена греков и римлян. Символ Кибелы был сфотографирован и обнаружен в одном из поздних античных слоев древнеримского форума. Археологи объясняют, что его изготовили из высококачественного мрамора, в то время как анатомические детали выполнены с невероятной точностью.
Это открытие свидетельствует о большом количестве мигрантов из Малой Азии в Филиппополисе, которые поклонялись именно этому покровителю. В статуэтке отсутствует голова богини, а также часть традиционно сопутствующего льва. Скорее всего, это связано с распространением христианства в Анатолии в 4 веке, когда большинство языческих идолов уничтожали. Кибела, единственная известная богиня Фригии, была адаптирована греческими колонистами и распространилась в Риме как символ материнской любви не только по отношению к людям, но к животным и природе. Теперь находка пополнит античную коллекцию Музея археологии в Пловдиве.
Статуэтка богини Кибелы была обнаружена в ходе исследовательских работ на останках Филиппополиса. Известно, что последний является старой частью второго по величине города Болгарии Пловдива. Находка датируется вторым веком нашей эры и связана с богослужением во времена греков и римлян. Символ Кибелы был сфотографирован и обнаружен в одном из поздних античных слоев древнеримского форума. Археологи объясняют, что его изготовили из высококачественного мрамора, в то время как анатомические детали выполнены с невероятной точностью.
Это открытие свидетельствует о большом количестве мигрантов из Малой Азии в Филиппополисе, которые поклонялись именно этому покровителю. В статуэтке отсутствует голова богини, а также часть традиционно сопутствующего льва. Скорее всего, это связано с распространением христианства в Анатолии в 4 веке, когда большинство языческих идолов уничтожали. Кибела, единственная известная богиня Фригии, была адаптирована греческими колонистами и распространилась в Риме как символ материнской любви не только по отношению к людям, но к животным и природе. Теперь находка пополнит античную коллекцию Музея археологии в Пловдиве.
Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:07